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  16 апреля 2020
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США помогли Узбекистану продуктами на сумму почти $400 000

CentralAsia (UZ) -  Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) доставили в Узбекистан 131 320 кг продовольственной помощи на сумму почти $400 000.

Как сообщили в посольстве США в Ташкенте, эта продовольственная помощь охватит более 35 000 наиболее уязвимых граждан Узбекистана и будет распределена среди 144 учреждений здравоохранения и социальной защиты. В этот список входят учреждения, предоставляющие карантинные услуги, связанные с COVID-19, долгосрочную помощь пациентам с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, детские дома и психиатрические учреждения.

Поставка содержит смесь сушеных овощей и бобовых, обогащенных витаминами и минералами, которые будут использоваться в учреждениях здравоохранения и социальной защиты, а также в уязвимых домохозяйствах.

С 2009 года USAID доставила в Узбекистан почти 1163 тонн продовольственной помощи на сумму более $3,2 миллиона.

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