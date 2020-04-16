США помогли Узбекистану продуктами на сумму почти $400 000

CentralAsia (UZ) - Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) доставили в Узбекистан 131 320 кг продовольственной помощи на сумму почти $400 000.

Как сообщили в посольстве США в Ташкенте, эта продовольственная помощь охватит более 35 000 наиболее уязвимых граждан Узбекистана и будет распределена среди 144 учреждений здравоохранения и социальной защиты. В этот список входят учреждения, предоставляющие карантинные услуги, связанные с COVID-19, долгосрочную помощь пациентам с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, детские дома и психиатрические учреждения.

Поставка содержит смесь сушеных овощей и бобовых, обогащенных витаминами и минералами, которые будут использоваться в учреждениях здравоохранения и социальной защиты, а также в уязвимых домохозяйствах.

С 2009 года USAID доставила в Узбекистан почти 1163 тонн продовольственной помощи на сумму более $3,2 миллиона.