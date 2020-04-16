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  16 апреля 2020
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Прогноз роста заболеваемости коронавирусом по Узбекистану, Казахстану и Кыргызстану до 15 мая (график)

CentralAsia (KZ) -  Первые зараженные в Центральной Азии были официально зафиксированы 13 марта 2020 года — первые случаи были подтверждены в Казахстане.

По состоянию на 15 апреля в Узбекистане зарегистрированы 1302 человека, зараженных коронавирусной инфекцией; в Казахстане 1295 и в Кыргызстане 449 человек. Официально еще не подтвержден коронавирус в Таджикистане и Туркменистане.

На основе алгоритма прогнозирования существующих (ретроспективных) данных, по состоянию на 15 апреля, был спрогнозирован график роста заболеваемости коронавирусом по Узбекистану, Казахстану и Кыргызстану до 15 мая 2020 года.

График роста по 3 странам был спрогнозирован из расчета количество заболевших на 1 млн жителей.

1 вариант прогноза роста – стандартный:

стандарт

2 вариант прогноза роста - при ухудшении ситуации:

ухудшение

Эти показатели были спрогнозированы на основе существующих (ретроспективных) данных с использованием версии AAA алгоритма экспоненциального сглаживания (ETS) при расчете количества заболевших на 1 млн жителей. Спрогнозированное значение представляет собой продолжение ретроспективных значений на указанную целевую дату, которая должна продолжать временную шкалу.

Внимание: данный прогноз является предварительным и не отражает фактические данные в будущем.

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