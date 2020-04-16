В 3% донорской крови голландцев обнаружены антитела к коронавирусу, - исследование

CentralAsia (CA) - В Нидерландах исследование крови доноров показало, что около 3% доноров выработали антитела против нового коронавируса. Это может указывать, что эта часть населения Нидерландов, возможно, уже переболела этой болезнью. Об этом сообщает Гардиан.



Глава Национального института здравоохранения (RIVM) Яап ван Диссел обнародовал результаты во время дебатов в парламенте в четверг.

«Это исследование показывает, что около 3% голландцев разработали антитела против коронавируса. Можно считать, что речь идет о нескольких сотен тысяч человек», - сказал Ван Диссел.



В Голландии проживают 17 миллионов человек. По сообщению Рейтер, в Нидерландах зарегистрировано 28 158 случаев заболевания коронавирусом, но в настоящее время проходят тестирование только тяжело больные и работники здравоохранения.