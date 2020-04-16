ЕБРР выделяет $150 миллионов трём банкам Узбекистана для поддержки местных преприятий

- Узбекистан, экономика
- 16:26, 16 апреля 2020
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CentralAsia (UZ) - ЕБРР предоставляет 150 миллионов долларов США трем узбекским банкам в рамках
Программы Содействия Развитию Торговли (ПСРТ), сообщили в представительстве организации в Ташкенте.
Местные предприятия, в том числе малые и средние предприятия (МСП), в самой густонаселенной стране Центральной Азии, Узбекистане, смогут продолжить свою хозяйственную деятельность, несмотря на вспышку пандемии коронавируса благодаря новому лимиту по торговому финансированию.
Около $150 млн. будет доступно банкам Асакабанк, Ипотека банк и "Узппромстройбанк". Эти средства будут использованы для того, чтобы помочь узбекским экспортерам и импортерам смягчить сбои в торговых операциях и системе поставок , вызванные тяжелыми рыночными условиями.
Средства, распределенные следующим образом: 60 млн. долларов США – Асакабанку, 30 млн. долларов США – Ипотекабанку и 60 млн. долларов США – Узпромстройбанку, позволят частным предприятиям в Узбекистане улучшить управление товарными запасами и планировать более длительные торговые циклы.
Эти три финансовых учреждения в совокупности управляют более чем 100 филиалами по всей стране и предоставляют услуги десяткам тысяч местных предприятий.
На сегодняшний день ЕБРР инвестировал 1,85 млрд. евро в экономику Узбекистана, участвуя в 79 проектах.