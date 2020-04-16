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  16 апреля 2020
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В Узбекистане число полностью излечившихся от коронавируса достигло 127 человек

CentralAsia (UZ) -  В Бухаре полностью выздоровели ещё 20 пациентов, все они приехали из Турции, сообщает Минздрав республики.

Сегодня, 16 апреля, полностью выздоровели еще 20 пациентов из Бухарской областной инфекционной больницы. Их проводили на реабилитацию.

Все выздоровевшие прибыли в Бухару из Турции чартерным рейсом и были помещены на карантин в санаторий "Ситораи Мохи Хоса". После подтверждения коронавирусной инфекции они были госпитализированы в областную инфекционную больницу.

Среди пациентов 10 мужчин и столько же женщин. 11 из них из столицы, 4 – Самаркандской области, 2 – Джизакской области и по одному из Кашкадарьинской, Навоийской и Ташкентской областей. Самой старшей из них 57 лет, а самому младшему – 21 год.

Всего по Узбекистану на сегодняшний день выздоровели 127 человек.

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