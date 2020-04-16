Создан специальный центр помощи гражданам Узбекистана в России

CentralAsia (UZ) - При поддержке посольства Узбекистана в России группа соотечественников, выходцев из Узбекистана, организовала Центр помощи «Саховат», сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

Центром «Саховат» будет налажена система оказания адресной помощи, в виде продуктовых наборов, узбекистанцам и членам их семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства в России, в связи с пандемией COVID-19.

Заявки с просьбой о помощи Центр «Саховат» начнёт принимать с 16 апреля через портал саховат.рф и на странице центра в Facebook.

Сообщается, что в первую очередь, помощь будет оказана женщинам, семьям с малолетними детьми, пожилым гражданам и лицам с инвалидностью.

Волонтеры центра планируют осуществлять адресную доставку продуктов питания и лекарств, нуждающимся узбекистанцам в Москве и Московской области.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч узбекских трудовых мигрантов застряли в России после закрытий авиа- и железнодорожных сообщений.