Из Екатеринбурга в Узбекистан специальным рейсом вывезли 152 трудовых мигрантов

CentralAsia (UZ) - Авиакомпания «Уральские авиалинии» 15 апреля вывезла из Екатеринбурга в Ташкент 152 мигранта. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что на борту самолета был 101 человек из Свердловской области, а все остальные из других регионов. Вывезти мигрантов из России собирались ранее, однако рейсы были отменены из-за карантина.

Как рассказали в пресс-службе компании, этот рейс был организован для эвакуации граждан Узбекистана, которые находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Екатеринбургу.

Отмечается, что полёт был выполнен вне утверждённой программы вывозных рейсов. Активное участие в данном мероприятии приняли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, Уполномоченный по правам человека в Татьяна Мерзлякова, Генконсул Республики Узбекистан в Екатеринбурге, а также МИД России, УФМС.

"Подготовка данного рейса была оперативной задачей для авиакомпании и всех участников процесса, которым мы выражаем благодарность за содействие", ‒ говорится в сообщении. Известно, что борт успешно приземлился в Ташкенте в 20:00.

По словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, подобный рейс планируется сделать и до Душанбе.