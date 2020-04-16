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  16 апреля 2020
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В Туркменистане обсудили вопросы перехода на двухпалатную систему парламента

CentralAsia (TM) -  В парламенте Туркменистана состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке и обобщению предложений в связи с внесением изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана. Об этом сообщило издание turkmenistan.ru.

На заседании были обсуждены вопросы предстоящего формирования двухпалатного парламента и внесением в связи с этим соответствующих изменений и дополнений в действующие законы Туркменистана.

В ходе заседания были заслушаны сообщения представителей учреждений науки и образования о национальном опыте государственного строительства и управления, а также о зарубежном опыте конституционных реформ.

Участники заседания также наметили план мероприятий, связанных с деятельностью рабочей группы.

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