Туркменистан готовится к вступлению во Всемирную торговую организацию

CentralAsia (TM) - Очередное заседание Правительственной комиссии по изучению вопросов, связанных с вступлением Туркменистана во Всемирную торговую организацию (ВТО), состоялось 15 апреля в Министерстве иностранных дел.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, активизация взаимодействия с ВТО рассматривается в контексте реализации внешнеэкономической политики страны.

В ходе заседания комиссии были обсуждены практические шаги, касающиеся получения страной статуса наблюдателя во Всемирной торговой организации.

Собравшиеся констатировали, что вступление во Всемирную торговую организацию, в первую очередь, придаст импульс развитию именно тех сфер, в которых Туркменистан является конкурентоспособным на мировых рынках.

В целях изучения вопросов, связанных с вступлением Туркменистана в эту международную структуру, в июле 2019 года по поручению главы государства была создана специальная Правительственная комиссия. По итогам её заседаний, а также консультаций с представителями вышеназванной организации и международными экспертами, констатировалось, что участие нашей страны в ВТО в статусе наблюдателя в качестве первого шага создаст оптимальные возможности для модернизации национальной экономики.

