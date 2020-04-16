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  16 апреля 2020
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В Хорезмской области выздоровел ещё один пациент с COVID-19. Всего излечились 128

CentralAsia (UZ) -  В Хорезмской областной инфекционной больнице выздоровел еще один пациент с COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что выздоровевший 33-летний мужчина прибыл в Хорезм из России 22 марта нынешнего года чартерным рейсом и был помещен на карантин. После выявления инфекции, он был переведен в областную инфекционную больницу.

Мужчину проводили на реабилитацию.

Всего на настоящий момент в Узбекистане от коронавируса выздоровели 128 человек, 4 скончались. Коронавирус подтверждён у 1349 человек.

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