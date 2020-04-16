В Хорезмской области выздоровел ещё один пациент с COVID-19. Всего излечились 128

CentralAsia (UZ) - В Хорезмской областной инфекционной больнице выздоровел еще один пациент с COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.



Сообщается, что выздоровевший 33-летний мужчина прибыл в Хорезм из России 22 марта нынешнего года чартерным рейсом и был помещен на карантин. После выявления инфекции, он был переведен в областную инфекционную больницу.

Мужчину проводили на реабилитацию.

Всего на настоящий момент в Узбекистане от коронавируса выздоровели 128 человек, 4 скончались. Коронавирус подтверждён у 1349 человек.