В Хорезмской области выздоровел ещё один пациент с COVID-19. Всего излечились 128
- Узбекистан, общество
- 17:09, 16 апреля 2020
- Просмотров: 1068
CentralAsia (UZ) - В Хорезмской областной инфекционной больнице выздоровел еще один пациент с COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Сообщается, что выздоровевший 33-летний мужчина прибыл в Хорезм из России 22 марта нынешнего года чартерным рейсом и был помещен на карантин. После выявления инфекции, он был переведен в областную инфекционную больницу.
Мужчину проводили на реабилитацию.
Всего на настоящий момент в Узбекистане от коронавируса выздоровели 128 человек, 4 скончались. Коронавирус подтверждён у 1349 человек.