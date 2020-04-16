106-летняя британка вылечилась от коронавируса

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CentralAsia (CA) - В Великобритании 106-летняя Конни Титчен вылечилась от коронавируса. Она считается самым старейшим пациентом в стране, сообщает Reuters.

С вирусом она боролась около трех недель. Медики с аплодисментами проводили ее из больницы.

«Мне очень повезло, что я победила этот вирус. Я не могу дождаться, когда увижу свою семью», - поделилась Титчен.

В середине марта она была госпитализирована с подозрением на пневмонию, но вскоре после этого ей был поставлен диагноз COVID-19.

Ее внучка Алекс Джонс сказала, что ее бабушка всегда физически активна. «Я думаю, что секрет ее долголетия в том, что она всегда физически активна и очень независима», - говорит она.