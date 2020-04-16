В Казахстане зарегистрирован 21 случай коронавируса. Всего 1362

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CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:15 в Казахстане зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи обнаружены в городе Нур-Султан - 11 случаев, Алматы - 5, Костанайской области - 2, Жамбылской области - 3.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1362 случая, из них:

- в городе Алматы - 398;

- Нур-Султан - 316;

- Кызылординской области - 131;

- Карагандинской области - 84;

- Акмолинской области - 81;

- Атырауской области - 70;

- Жамбылской области - 53;

- Туркестанской области - 49;

- Шымкент - 43;

- Северо-Казахстанской области - 29;

- Алматинской области - 29;

- Западно-Казахстанской области - 25;

- Актюбинской области - 14;

- Павлодарской области - 13;

- Мангистауской области - 12;

- Восточно-Казахстанской области - 8;

- Костанайской области - 7 случаев.