В Казахстане зарегистрирован 21 случай коронавируса. Всего 1362

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:15 в Казахстане зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Новые случаи обнаружены в городе Нур-Султан - 11 случаев, Алматы - 5, Костанайской области - 2, Жамбылской области - 3.
На сегодняшний день в стране подтверждены 1362 случая, из них:
- в городе Алматы - 398;
- Нур-Султан - 316;
- Кызылординской области - 131;
- Карагандинской области - 84;
- Акмолинской области - 81;
- Атырауской области - 70;
- Жамбылской области - 53;
- Туркестанской области - 49;
- Шымкент - 43;
- Северо-Казахстанской области - 29;
- Алматинской области - 29;
- Западно-Казахстанской области - 25;
- Актюбинской области - 14;
- Павлодарской области - 13;
- Мангистауской области - 12;
- Восточно-Казахстанской области - 8;
- Костанайской области - 7 случаев.