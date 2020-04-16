Дональд Трамп: Пик эпидемии в США пройден

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране пик эпидемии коронавируса пройден. Об этом сообщает euronews.

«Информация, которой мы располагаем, позволяет сделать вывод, что мы миновали пик эпидемии, надеюсь, что эта тенденция сохранится. У нас, таким образом, есть возможность продолжить разработку инструкций, как именно начинать приоткрывать страну и возвращаться к нормальной жизни», - сказал он.

По данным университета Джонса Хопкинса, на 16 апреля в США зарегистрированы 639,6 тыс. зараженных, количество умерших от коронавируса достигло 30,9 тыс. человек.

Около трети умерших от коронавирусной инфекции - около 11 тыс. человек - это жители Нью-Йорка, но, несмотря на эти цифры, губернатор штата Эндрю Куомо также считает, что ситуация в эти дни лучше, чем в начале недели, поскольку больничный кризис, когда стационары действовали практически в полевых условиях ввиду нескончаемого потока пациентов, преодолен.

«Врачи совершили невозможное, они сумели справиться с цунами госпитализаций, которая накрывала наши медучреждения», - сказал губернатор.



