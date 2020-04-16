В Караганде разбился военный самолет. Видео

Инцидент произошел южнее аэродрома Караганды. После взлета произошел пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные летчики направили самолет в поле, в сторону от населенного пункта и убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает, экипаж катапультировался. Летчики живы, говорится в сообщении Минобороны.

Приказом министра обороны назначена комиссия по расследованию авиационного происшествия. На место прибыл отряд поисково-спасательной службы военно-воздушных сил Казахстана.