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  16 апреля 2020
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В Караганде разбился военный самолет. Видео

CentralAsia (KZ) -  В Карагандинской области в Казахстане упал военный самолет, сообщает Tengrinews.kz.

Информацию подтвердили в Министерстве обороны Казахстана.

«16 апреля 2020 года в ходе выполнения планового полета по подготовке к несению боевого дежурства вблизи города Караганды потерпел крушение самолет МиГ-31 военно-воздушных сил Казахстана», - сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел южнее аэродрома Караганды. После взлета произошел пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные летчики направили самолет в поле, в сторону от населенного пункта и убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает, экипаж катапультировался. Летчики живы, говорится в сообщении Минобороны.

Приказом министра обороны назначена комиссия по расследованию авиационного происшествия. На место прибыл отряд поисково-спасательной службы военно-воздушных сил Казахстана.

Видео от читателя Tengrinews.kz.

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