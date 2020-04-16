«НьюЙорк Таймс»: Помогут ли противочумные станции Кыргызстану и бывшим советским республикам в борьбе с вирусом?

Блок пост для проверки температуры в аэропорту Манас, Бишкек

CentralAsia (KG) - Газета «НьюЙорк Таймс» 16 июня опубликовала статью «Как бубонная чума помогла России бороться с коронавирусом». В статье говорится о сети медицинских центров, созданные Советским Союзом в 1920-х годах и которые предоставляют экспертные знания в области карантина и противодействия эпидемии Covid-19.

«Несколько лет назад на отдаленном альпийском лугу в Кыргызстане подросток убил и снял шкуру сурка. Пять дней спустя его родители отнесли вспотевшего и без сознания мальчика в сельскую больницу, где он умер от бубонной чумы.

Подобно призраку из средневекового прошлого, чума по-прежнему время от времени появляется в отдаленных регионах бывшего Советского Союза, где она выживает сегодня среди диких грызунов.

На протяжении веков, с улучшением общественной гигиены, угроза чумы уменьшилась. Сегодня, как бактериальную инфекцию, ее можно лечить антибиотиками, если вовремя обнаружить.

Но чума все еще была смертельной угрозой в 1920-х годах, а также раздражала Советский Союз, который учредил специализированное государственное агентство по его отслеживанию и сдерживанию.

Преемники этого агентства все еще существуют в России и в полудюжине других стран, которые когда-то были советскими республиками, и благодаря своим готовым карантинным планам и обученному персоналу они стали основой региональной реакции на коронавирус.

Еще слишком рано говорить о том, что бывшие советские противочумные центры, как называли эти места, имеют значение при нынешней вспышке коронавируса, которая уже заразила более 21 000 россиян, убив 170 человек.

В лучшем случае устаревшая советская система помогла приостановить распространение, и это лишь один из показателей, позволяющих оценить, почему коронавирус распространялся медленнее в России, Украине и других странах бывшего СССР, чем в Западной Европе и Соединенных Штатах. Удача, закрытие границ или чиновники, скрывающие истинное количество смертей, также могут объяснить низкие цифры.

В любом случае, инфекции в настоящее время стремительно растут, и эти страны, похоже, движутся по пути остального мира к огромным больницам и моргам. Но сотрудники противочумных центров говорят, что их ранняя работа помогла, став железной опорой в борьбе с чумой в регионе.

«Конечно, это помогло» с самого начала, сказал Равшан Маймулов, директор региональной противочумной службы в Кыргызстане, который осматривал подростка, когда он умер от чумы в 2013 году. Он использовал тот же план карантина, который он организовал после смерти мальчика, чтобы ответить коронавирусу в марте этого года.

Когда 15-летний мальчик прибыл в сельскую больницу, «тело все еще было влажным от пота, и я почувствовал припухлость под мышками и подбородком», - сказал г-н Маймулов. Но было уже слишком поздно и он умер через несколько часов.

Маймулов, 57 лет, обучался в российском противочумном институте «Микроб». После смерти мальчика у него были полномочия незамедлительно приступить к осуществлению плана по локализации, хотя на тот момент у него был только неподтвержденный диагноз.

Он передал новости региональному губернатору кодом - внедрить «Формулу-100» - чтобы не было утечки и жители деревни Ичке-Жергез не разбежались до того, как закроют село.

«Мы должны были предотвратить их бегство», - сказал он. К следующему утру полицейские контрольно-пропускные пункты были на месте, и деревня была закрыта.

По его рекомендации власти в окрестностях Иссык-Кульской области использовали тот же подход в марте для введения карантина против коронавируса. «Мы работали по оперативному плану борьбы с чумой», - сказал г-н Маймулов в телефонном интервью. По его словам, в регионе с населением около полумиллиона человек зарегистрировано только три случая заболевания коронавирусом. Кыргызстан сообщил о пяти смертельных случаях.

В России имеется 13 противочумных центров, от Дальнего Востока до Кавказских гор, пять научно-исследовательских институтов по борьбе с чумой и несколько полевых станций. В марте власти перенесли новое лабораторное оборудование в противочумный центр в Москве, чтобы расширить его возможности для тестирования на коронавирус.

Институт «Микроб» изначально целиком боролся с бубонной чумой, но позднее расширился для борьбы с другими инфекциями, такими как холера, желтая лихорадка, сибирская язва и туляремия, моделирует распространение коронавируса.

Начиная с января директора противочумных центров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проводили телеконференцию о коронавирусе. По словам официальных лиц, институт чумы в Одессе (Украина) также является одним из учреждений, который входит в группу по борьбе с коронавирусом.

«Сам факт, что Россия и другие бывшие советские государства - это, в сущности, бывшие советские государства с общим наследием», - сказал Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги. По его словам, наследие, сфокусированное на эпидемиях, помогает. Советское здравоохранение имело не большой успех при лечении людей, но «могло реагировать, как военные, на эпидемии», отметил он.

Другие аналитики из бывших советских медицинских служб говорят, что в долгосрочной перспективе советское наследие не даст результаты. По словам Евгения С. Гонтмахера, профессора Высшей школы экономики и авторитета в области здравоохранения в России, способность противостоять эпидемиям ухудшилась, хотя мало что было сделано для улучшения способности лечить пациентов.

«Чумные врачи были элитой сто лет назад, а не сегодня», - сказал он.

В Кыргызстане г-н Маймулов работает в деревянной лаборатории, что еще несколько недель назад было медицинским заводом по борьбе с чумой. Большую часть последних несколько лет он провел в кампаниях по разбрызгиванию инсектицидов в норы грызунов, уничтожении блох и замедлении распространения ареала животных.

Болезнь не может быть полностью искоренена. «Они грызуны, они быстро размножаются», - сказал он. «Не стоит их убивать».

Семья 15-летнего мальчика пасла овец в горах и ловила сурков на мех в качестве дополнительного заработка. Мальчик снял шкуру сурка лезвием. Хотя Черная Смерть обычно распространяется от укуса блох, в этом случае мальчик подхватил ее, просто щелкнув пальцем.

В конце концов, 32 жителей деревни были помещены на карантин, около 700 медсестер ходили по домам в поисках инфекции. Шкуры сурка собирали и сжигали. Но противочумная команда действовала достаточно быстро. Мальчик стал единственной жертвой».

Эндрю Крамер