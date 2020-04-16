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  17 апреля 2020
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В Ташкенте вылечился от коронавируса ещё один пациент. Число выздоровевших 129

CentralAsia (UZ) -  В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в Ташкенте еще один пациент с коронавирусной инфекцией полностью выздоровел. Министр здравоохранения Алишер Шадманов и другие официальные лица проводили его в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Пациенту 70 лет, живет в городе Ташкенте. Он заразился коронавирусной инфекцией через контакт. После эффективного лечения недавние исследования показали, что у него нет инфекции. Таким образом, количество пациентов, выздоровевших в этой клинике, достигло 11, - сообщила пресс-служба Минздрава.

По данным Минздрава, в Узбекистане от коронавирусной инфекции излечились в общей сложности 129 человек.

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