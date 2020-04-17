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  17 апреля 2020
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На ночь в Казахстане зарегистрированы 40 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:40 16 апреля в Казахстане зарегистрированы 40 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Случаи выявлены в городе Алматы - 19, Нур-Султане - 10, Туркестанской области - 4, Шымкент - 2, Кызылординской области - 3, Атырауской области - 1, Западно-Казахстанской области - 1.

На 16 апреля количество заражённых в стране достигло 1402 человека.

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