Паломничество в хадж из Узбекистана официально приостановлено до окончания пандемии

CentralAsia (UZ) - Саудовская Аравия отложила подготовку к сезону хаджа 2020 года, в связи с чем Комитет по делам религий Узбекистана сообщил, что все церемонии, связанные с этим будут в стране также приостановлены.

"Вчера Комитет по делам религий получил официальную просьбу от министерства Хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия отложить подготовку к сезону хаджа 2020 года", - отметили в Комитете.

Отмечается, что Саудовская Аравия настоятельно призывает правительство принять решительные меры для предотвращения въезда паломников в страну.

Руководство Королевства Саудовская Аравия приостановило организацию сезона хаджа 2020 года, чтобы дождаться стабилизации ситуации.

Министерство хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия предоставит Комитету по делам религий Узбекистана дополнительную информацию о последних событиях и изменениях в этом процессе.

Комитет сообщил, что узбекистанцы, которые планируют совершить хадж в этом году, в случае, если ситуация с коронавирусом в Саудовской Аравии не стабилизируется до сезона хаджа, их очереди будут полностью сохранены и перенесены на следующий год.

В то же время Комитет просит граждан не ходить в организации по вопросам, связанным с паломничеством в нарушение карантинных правил, не подвергать опасности себя и здоровье других.

Напомним, что в конце февраля 2020 года власти Саудовской Аравии приостановили въезд в королевство с целью умры и посещения аль-Масджид ан-Набави (Мечети Пророка) в связи с пандемией коронавируса.