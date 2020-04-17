В Китае за сутки обнаружены 26 случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - В Китае за последние сутки выявлены 26 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая.

Как сообщает РИА Новости, из 26 новых случаев 15 - ввозные, остальные 11 - локальные 3 - в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, 5 - в южной провинции Гуандун, 2- в провинции Шаньдун, 1 - в провинции Ляонин.

В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1549 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 879 человек, 45 находятся в тяжелом состоянии, 670 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.

Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции информацию о 82 367 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 1081 человек (89 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 944 человека выписаны из больниц, 3342 скончались, говорится в сообщении.