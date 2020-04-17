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  17 апреля 2020
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При президенте Узбекистана создается Общественная палата

CentralAsia (UZ) -  При президенте Узбекистана будет создана Общественная палата. Также будут организованы региональные общественные палаты в каждой области и Ташкенте, говорится в указе главы государства.

Главная задача палаты будет заключаться в содействии активизации участия граждан в делах государства и общества, а также во внедрении современных механизмов государственно-частного партнерства.

Ее членами станут 50 человек, 18 из которых назначит глава государства.

Основными направления деятельности палаты станут:

  • налаживание современной формы системного и эффективного диалога, объединяющего усилия государства, граждан, институтов гражданского общества, направленные на дальнейшее ускоренное и всестороннее развитие страны;
  • оказание содействия в активизации участия граждан в делах государства и общества;
  • системное изучение мнения населения, обсуждение на местах и в отраслях актуальных вопросов, волнующих население;
  • инициирование проведения фундаментальных и практических исследований в области развития гражданского общества;
  • оказание содействия в налаживании практического и эффективного сотрудничества институтов гражданского общества в достижении целей устойчивого развития ООН.

Палата ежегодно должна предоставлять президенту, и парламенту национальный доклад о состоянии и тенденциях развития гражданского общества.

Предложения о внесении изменений и поправок в Конституцию и проекты нормативно-правовых актов по наиболее актуальным вопросам социально-экономической жизни страны будут направляться на рассмотрение в Общественную палату.

В течение трех месяцев должен быть разработан закон об Общественной палате.

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