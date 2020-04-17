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  17 апреля 2020
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В результате крушения военного самолета в Казахстане пострадали два летчика (видео)
кадры видео очевидцев / Tengrinews
кадры видео очевидцев / Tengrinews
Предыстория: В Караганде разбился военный самолет. Видео

CentralAsia (KZ) -  Два военных летчика госпитализированы после крушения военного самолета в Караганде. Об этом сообщает Tengrinews.

Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение Караганды силами санитарной авиации.

В результате крушения самолета пострадали двое солдат. Они доставлены cилами санавиации в клинику имени профессора Макажанова. Состояние одного из пострадавших удовлетворительное, второго - средней степени тяжести. Оба получают необходимое лечение, сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области.

Руководитель пресс-службы Минобороны Асет Аккузинов уточнил, что пострадавшие не солдаты, а военные летчики. Как пилоты получили травмы, выяснит созданная рабочая комиссия.

Видео с одним из пострадавших летчиков опубликовал в Instagram пользователь denski_blog.

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@denis_denski (копирование видео без указания ссылки на блог запрещено) Один из пострадавших лётчиков! Самое главное жив! ?? В Министерстве обороны РК подтвердили крушение своего самолета МиГ-31. Крушение самолёта произошло южнее аэродрома города Караганды. После взлета произошел пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные летчики направили самолет в поле, в сторону от населенного пункта и убедившись,что гражданскому населению ничего не угрожает, экипаж катапультировался. Летчики живы, - говорится в сообщении ведомства.

Публикация от БЛОГ Дениса Денски (@denski_blog)16 Апр 2020 в 8:40 PDT

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