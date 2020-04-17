В результате крушения военного самолета в Казахстане пострадали два летчика (видео)

кадры видео очевидцев / Tengrinews

CentralAsia (KZ) - Два военных летчика госпитализированы после крушения военного самолета в Караганде. Об этом сообщает Tengrinews.

Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение Караганды силами санитарной авиации.

В результате крушения самолета пострадали двое солдат. Они доставлены cилами санавиации в клинику имени профессора Макажанова. Состояние одного из пострадавших удовлетворительное, второго - средней степени тяжести. Оба получают необходимое лечение, сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области.

Руководитель пресс-службы Минобороны Асет Аккузинов уточнил, что пострадавшие не солдаты, а военные летчики. Как пилоты получили травмы, выяснит созданная рабочая комиссия.

Видео с одним из пострадавших летчиков опубликовал в Instagram пользователь denski_blog.