В России от коронавируса скончался 39-летний гражданин Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В больнице №8 города Воронежа скончался 39-летний мужчина из Узбекистана, сообщил официальный канал оперативного штаба Воронежской области по коронавирусу.

Ранее у него подтвердился коронавирус.

"Это гражданин Узбекистана, имевший вид на жительство в России. Он недавно вернулся в Воронеж из Москвы. Болел в течение 10 дней дома, не обращался к врачу до 8 апреля. 2 дня находился на ИВЛ", - отмечается в сообщении.