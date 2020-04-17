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  17 апреля 2020
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В России от коронавируса скончался 39-летний гражданин Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  В больнице №8 города Воронежа скончался 39-летний мужчина из Узбекистана, сообщил официальный канал оперативного штаба Воронежской области по коронавирусу.

Ранее у него подтвердился коронавирус.

"Это гражданин Узбекистана, имевший вид на жительство в России. Он недавно вернулся в Воронеж из Москвы. Болел в течение 10 дней дома, не обращался к врачу до 8 апреля. 2 дня находился на ИВЛ", - отмечается в сообщении.

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