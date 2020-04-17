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  17 апреля 2020
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На утро 17 апреля в Казахстане 68 новых случаев коронавируса. Всего 1470
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:05 в Казахстане зарегистрировано еще 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи зафиксированы в городе Алматы – 44, Кызылординской области - 9, Западно-Казахстанской области - 4, Карагандинской области - 3, Нур-Султане - 2, Туркестанской области – 2, Павлодарской области - 2, Шымкенте – 1, Атырауской области - 1.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1470 случаев, из них:

- в городе Алматы - 461;

- Нур-Султан - 328;

- Кызылординской области - 143;

- Карагандинской области - 87;

- Акмолинской области - 81;

- Атырауской области - 72;

- Туркестанской области - 55;

- Жамбылской области - 53;

- Шымкент - 46;

- Западно-Казахстанской области - 30;

- Северо-Казахстанской области - 29;

- Алматинской области - 29;

- Павлодарской области - 15;

- Актюбинской области - 14;

- Мангистауской области - 12;

- Восточно-Казахстанской области - 8;

- Костанайской области - 7.

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