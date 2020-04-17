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  17 апреля 2020
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COVID-19: В ЮАР львы спят прямо на трассе. Они поняли, что людей на ней больше нет. Фото

CentralAsia (CA) -  В национальном парке Крюгер в Южноафриканской республике львы заснули на некогда оживленной трассе, пишет ВВС.

Фотографии сделал смотритель парка Ричард Соури. Он заметил эту картину во время патрулирования парка. С 25 марта парк закрыт на карантин, но Соури продолжает работать.

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Фото: Richard Sowry / ВВС

Он рассказал, что обычно такую картину можно встретить по ночам, когда в парке никого нет, но сейчас там нет никого и днем, поэтому львы решили прилечь и, кажется, не обратили никакого внимания на человека.

юар

Фото: Richard Sowry / ВВС

«Львы привыкли к людям в автомобилях. У всех животных есть инстинктивный страх перед пешеходами, поэтому если бы я к ним подошел на ногах, они бы никогда не позволили мне подойти так близко», - объясняет Соури.

юар

Фото: Richard Sowry / ВВС

Ричард Соури сделал эти фото на мобильный телефон из своего автомобиля.

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