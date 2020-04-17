Евросоюз отнес Туркменистан и Казахстан к странам, не нуждающимся в помощи для борьбы с коронавирусом

CentralAsia (TM) - Европейский союз намерен выделить помощь более 20 млрд евро для борьбы с пандемией коронавируса странам-партнерам, в том числе и государствам Центральной Азии, которые испытывают проблемы с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелл, передает издание "Ориент".



Получателями этой помощи, в первую очередь, будут наиболее уязвимые государства. Это страны Африки, Восточного партнерства, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Из числа стран Центральной Азии, финансово-техническую помощь от ЕС получат Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, в объеме 36 млн евро, 48 млн евро и 36 млн евро соответственно.

Для Туркменистана и Республики Казахстан поддержка не предусматривается, поскольку они отнесены к странам с доходом выше среднего и не входят в число нуждающихся в помощи государств.

По состоянию на 16 апреля Казахстане подтверждены 1402 случаев заболевания коронавирусом. В Туркменистане случаев заболевания не зафиксировано.