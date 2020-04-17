Французские ученые выяснили, при какой температуре гибнет коронавирус

CentralAsia (CA) - Группа ученых из Университета Прованса во Франции выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. Об этом пишет РИА Новости.

Исследователи нагревали коронавирус до 60 градусов в течение часа, обнаружив, что после такого воздействия некоторые его штаммы все еще были способны размножаться. Часовой нагрев до 60 градусов является стандартным протоколом дезактивации вируса, применяемым в большинстве лабораторий, где исследуют анализы пациентов. При этом полностью дезактивировать коронавирус удалось после нагрева до 92 градусов в течение 15 минут.



Для проведения эксперимента французские ученые использовали клетки почек африканской зеленой обезьяны, зараженные штаммом коронавируса, полученным от пациента из Германии. Инфицированные клетки помещались в две пробирки: одну с чистой средой, другую - с белками животного происхождения, имитируя реальные, а не стерильные условия.



После стандартной процедуры нагрева штаммы вируса в чистой среде оказались полностью дезактивированы, однако в нестерильных образцах некоторые из них сохранились. Исследователи предположили, что стандартного протокола дезактивации может быть достаточно для дезактивации образцов с низкой вирусной нагрузкой, однако для образцов с высоким содержанием вируса этого может не хватить, сообщается в исследовании.



Авторы эксперимента рассказали, что результаты их исследования должны поспособствовать выбору наиболее подходящего протокола дезактивации вируса для предотвращения угрозы заражения медперсонала, напрямую работающего с образцами, передает агентство.