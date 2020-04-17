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  17 апреля 2020
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В Узбекистане произошло землетрясение силой 4 балла

CentralAsia (UZ) -  На территории Узбекистана произошло землетрясение. Сила подземных толчков в некоторых городах достигла 4 баллов, сообщила пресс-служба МЧС.

17 апреля в 09:34 по ташкентскому времени были зафиксированы подземные толчки. Координаты: 41,02 градуса северной широты, 71,75 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4. Глубина h=10 км.

Расстояние эпицентра в 214 км от Ташкента в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков в городах Узбекистана составила:

Наманган: 7 км, 4 балла.

Андижан: 57 км, 2 балла.

Фергана: 71 км, 2 балла.

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