Коронавирус: Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США
- Азия и мир, общество
- 11:42, 17 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - На 17 апреля в США зарегистрированы более 671 тыс. зараженных коронавирусом, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
В стране от коронавируса скончались 33,2 тыс. пациентов.
На втором месте по числу зараженных все так же стоит Испания (184,9 тыс.), Италия (168,9 тыс.), Франция (147 тыс.), Германия (137,6 тыс.).
В Великобритании продлили карантин как минимум на три недели. Там коронавирусом заразились 104 тыс. человек, скончались — 13,7 тыс. пациентов.
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о постепенном смягчении карантинных ограничений в стране. В Германии жертвами коронавируса стали более 4 тыс. человек.
А президент США Дональд Трамп считает, что Америка прошла пик заболевания коронавирусом.
«Информация, которой мы располагаем, позволяет сделать вывод, что мы миновали пик эпидемии, надеюсь, что эта тенденция сохранится. У нас, таким образом, есть возможность продолжить разработку инструкций, как именно начинать приоткрывать страну и возвращаться к нормальной жизни», - сказал он вчера в ходе своего выступления.