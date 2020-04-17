[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Коронавирус: Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  На 17 апреля в США зарегистрированы более 671 тыс. зараженных коронавирусом, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

В стране от коронавируса скончались 33,2 тыс. пациентов.

На втором месте по числу зараженных все так же стоит Испания (184,9 тыс.), Италия (168,9 тыс.), Франция (147 тыс.), Германия (137,6 тыс.).

В Великобритании продлили карантин как минимум на три недели. Там коронавирусом заразились 104 тыс. человек, скончались — 13,7 тыс. пациентов.

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о постепенном смягчении карантинных ограничений в стране. В Германии жертвами коронавируса стали более 4 тыс. человек.

А президент США Дональд Трамп считает, что Америка прошла пик заболевания коронавирусом.

«Информация, которой мы располагаем, позволяет сделать вывод, что мы миновали пик эпидемии, надеюсь, что эта тенденция сохранится. У нас, таким образом, есть возможность продолжить разработку инструкций, как именно начинать приоткрывать страну и возвращаться к нормальной жизни», - сказал он вчера в ходе своего выступления.
print
  • Испанские и итальянские врачи обнаружили новый симптом коронавируса на ногах пациентов
  • За 2 дня Алматы стал эпицентром COVID-19 в стране из-за массового заражения врачей
  • Французские ученые выяснили, при какой температуре гибнет коронавирус


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com