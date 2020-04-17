На сегодняшний день в Казахстане от коронавируса выздоровели 285 пациентов

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня от коронавируса выздоровели 8 пациентов, из них в Кызылординской области – 7 пациентов, в Туркестанской области - 1. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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На сегодняшний день в Казахстане из больниц выписаны 285 человек с коронавирусом.

- Нур-Султан – 154;

- Алматы – 67;

- Атырауской области - 15;

- Кызылординской области- 13;

- Акмолинской область – 8;

- Алматинской области - 7;

- Северо-Казахстанской области – 5;

- Карагандинской области – 4;

- Жамбылской области -3;

- Актюбинская область – 2;

- Шымкент - 2;

- Западно -Казахстанской области – 2;

- Мангистауской области – 1;

- Павлодарская область-1;

- Туркестанской области - 1.