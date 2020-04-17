На сегодняшний день в Казахстане от коронавируса выздоровели 285 пациентов
CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня от коронавируса выздоровели 8 пациентов, из них в Кызылординской области – 7 пациентов, в Туркестанской области - 1. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
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На сегодняшний день в Казахстане из больниц выписаны 285 человек с коронавирусом.
- Нур-Султан – 154;
- Алматы – 67;
- Атырауской области - 15;
- Кызылординской области- 13;
- Акмолинской область – 8;
- Алматинской области - 7;
- Северо-Казахстанской области – 5;
- Карагандинской области – 4;
- Жамбылской области -3;
- Актюбинская область – 2;
- Шымкент - 2;
- Западно -Казахстанской области – 2;
- Мангистауской области – 1;
- Павлодарская область-1;
- Туркестанской области - 1.