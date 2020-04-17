[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На сегодняшний день в Казахстане от коронавируса выздоровели 285 пациентов
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане сегодня от коронавируса выздоровели 8 пациентов, из них в Кызылординской области – 7 пациентов, в Туркестанской области - 1. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

На сегодняшний день в Казахстане из больниц выписаны 285 человек с коронавирусом.

- Нур-Султан – 154;

- Алматы – 67;

- Атырауской области - 15;

- Кызылординской области- 13;

- Акмолинской область – 8;

- Алматинской области - 7;

- Северо-Казахстанской области – 5;

- Карагандинской области – 4;

- Жамбылской области -3;

- Актюбинская область – 2;

- Шымкент - 2;

- Западно -Казахстанской области – 2;

- Мангистауской области – 1;

- Павлодарская область-1;

- Туркестанской области - 1.

print
  • Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 1341
  • Коронавирус обрушил экономику Китая, ВВП страны рухнул впервые за 28 лет, - СМИ
  • Демократическая партия «Тобуро» победила на выборах в парламент Южной Кореи


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com