В Таджикистане изберут спикера верхней палаты парламента

Парламент Таджикистана / фото Asia-Plus

CentralAsia (TJ) - В Душанбе началась первая сессия Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан шестого созыва, пишет Asia-Plus.



Указ о созыве первой сессии новоизбранного верхней палаты парламента республики 30 марта подписал президент Эмомали Рахмон.



На сессии будут избраны председатель палаты, его заместители, а также председатели комитетов и комиссий Маджлиси милли.



Маджлиси Милли Маджлиси Оли Таджикистана состоит из 33 членов. 25 из них избираются голосованием на совместных собраниях народных депутатов областей, городов и районов страны, 8 - назначает президент.



27 марта в Таджикистане прошли выборы в Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Выборы проходили в многомандатных избирательных округах в областях, в Душанбе, городах и районах. В результате сенаторами Таджикистан стали 25 человек, в том числе и мэр Душанбе Рустам Эмомали, сын Эмомали Рахмона.



Еще 6 сенаторов 15 апреля назначил президент:



Фарход Рахими - президент Национальной академии наук Таджикистана;



Хусния Раджабзода – председатель Мургабского района ГБАО;



Хасан Дустзода – председатель Нурабадского района;



Низом Косим – председатель Союза писателей Таджикистана;



Максудали Умарализода – директор школы №23 района Джалолиддина Балхи Хатлонской области;



Бурхониддини Джаббори – завотделом образования города Канибадам Согдийской области.



Ещё двух членов Маджлиси Милли президент пока не назначил.