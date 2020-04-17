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  17 апреля 2020
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В Таджикистане изберут спикера верхней палаты парламента
Парламент Таджикистана / фото Asia-Plus
Парламент Таджикистана / фото Asia-Plus
Предыстория: Президент Эмомали Рахмон назначил членов верхней палаты парламента Таджикистана

CentralAsia (TJ) -  В Душанбе началась первая сессия Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан шестого созыва, пишет Asia-Plus.

Указ о созыве первой сессии новоизбранного верхней палаты парламента республики 30 марта подписал президент Эмомали Рахмон.

На сессии будут избраны председатель палаты, его заместители, а также председатели комитетов и комиссий Маджлиси милли.

Маджлиси Милли Маджлиси Оли Таджикистана состоит из 33 членов. 25 из них избираются голосованием на совместных собраниях народных депутатов областей, городов и районов страны, 8 - назначает президент.

27 марта в Таджикистане прошли выборы в Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Выборы проходили в многомандатных избирательных округах в областях, в Душанбе, городах и районах. В результате сенаторами Таджикистан стали 25 человек, в том числе и мэр Душанбе Рустам Эмомали, сын Эмомали Рахмона.

Еще 6 сенаторов 15 апреля назначил президент:

Фарход Рахими - президент Национальной академии наук Таджикистана;

Хусния Раджабзода – председатель Мургабского района ГБАО;

Хасан Дустзода – председатель Нурабадского района;

Низом Косим – председатель Союза писателей Таджикистана;

Максудали Умарализода – директор школы №23 района Джалолиддина Балхи Хатлонской области;

Бурхониддини Джаббори – завотделом образования города Канибадам Согдийской области.

Ещё двух членов Маджлиси Милли президент пока не назначил.

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