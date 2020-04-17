Роман узбекского писателя Абдуллы Кадыри «Минувшие дни» переведен на китайский

CentralAsia (UZ) - Роман узбекского писателя Абдуллы Кадыри "Минувшие дни" перевела на китайский язык доцент института иностранных языков Университета Ланьчжоу Ди Сяося, сообщает Синьхуа.



По словам автора перевода, в 2015-2017 годах она работала директором Института Конфуция при Ташкентском государственном институте востоковедения. "С первых дней пребывания в этом прекрасном регионе Центральной Азии, я сразу влюбилась в эту страну. Она отличается необыкновенным ландшафтом, трудолюбием народа и спокойной атмосферой жизни. Постепенно я начала знакомиться с культурой и историей Узбекистана", - отметила Ди Сяося.

Бывший ректор ТашГИВ, доктор филологических наук, профессор Абдурахим Маннанов познакомил ее с шедевром узбекской литературы "Минувшие дни", написанным великим узбекским писателем Абдуллой Кадыри. "Прочитав лишь несколько страниц, я погрузилась в мир, созданный великим автором. Передо мной открылась картина жизни Центральной Азии середины 19 века. В романе описаны война и мир, любовь между главными героями, оригинальные традиции и обычаи Кокандского ханства. Содержание романа так увлекли меня, что я прочитала его за несколько дней, и решила перевести этот шедевр на китайский язык. Я рада, что у китайских читателей есть возможность читать этот роман и знакомиться с историей Узбекистана", - отметила китайская переводчица.

Как вспоминает доцент Ди Сяося, в ходе перевода книги, конечно, были некоторые трудности. "Особенно труден был перевод терминов оригинальных национальных явлений 19-го века, ведь эти слова сейчас уже не употребляются, поэтому очень трудно найти современные эквиваленты. Еще большая трудность для меня -- это перевод календаря. В этом романе используют староузбекский календарь, который отличается от традиционного арабского. В календаре, который используется в романе, сочетаются зафиксированные по арабскому календарю годы и месяцы по созвездиям. Это показывает, что в середине 19-го века в Узбекистане были высокоразвиты астрология и астрономия", - замечает автор перевода.

По словам Ди Сяося, книга только вышла в Китае, через одну-две недели она станет доступна в Интернете. Нужно время, чтобы ее оценили китайские читатели. "Если моя работа поможет укреплению дружбы между китайским и узбекским народами, я буду рада. Считаю, что литература может сближать души народов двух стран, а духовное сближение помогает в строительстве перспектив сотрудничества двух стран, особенно в строительстве проектов в рамках "Пояса и пути". Выражаю искреннюю благодарность китайским и узбекским коллегам за оказанную мне помощь в переводе этого шедевра", - заключала Ди Сяося.

Институт Конфуция в Ташкенте был основан в 2004 году Ланьчжоуским университетом (провинция Ганьсу, Китай) и Ташкентским государственным институтом востоковедения. Официальное открытие института состоялось в мае 2005 года.