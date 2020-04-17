[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число зараженных коронавирусом в Казахстане приблизилось к 1,5 тыс. человек

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:25 в Казахстане зарегистрировано еще 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур-Султан – 5, Актюбинской области - 4, Туркестанской области – 1.

Как сообщает Министерство здравоохранения, на сегодняшний день в стране подтверждены 1480 случаев, из них:

- городе Алматы - 461;

- Нур-Султан - 333;

- Кызылординской области - 143;

- Карагандинской области - 87;

- Акмолинской области - 81;

- Атырауской области - 72;

- Туркестанской области - 56;

- Жамбылской области - 53;

- Шымкент - 46;

- Западно-Казахстанской области - 30;

- Северо-Казахстанской области - 29;

- Алматинской области - 29;

- Актюбинской области - 18;

- Павлодарской области - 15;

- Мангистауской области - 12;

- Восточно-Казахстанской области - 8;

- Костанайской области - 7.

print
  • Министр труда Узбекистана призвал отменить бойкот хлопка для смягчения последствий пандемии
  • В Казахстане госслужащие подозреваются в получении взяток на блокпосту за въезд и выезд из Алматы
  • В Хорезмской области выздоровел ещё один пациент с COVID-19. Всего излечились 128


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com