Число зараженных коронавирусом в Казахстане приблизилось к 1,5 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:25 в Казахстане зарегистрировано еще 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур-Султан – 5, Актюбинской области - 4, Туркестанской области – 1.
Как сообщает Министерство здравоохранения, на сегодняшний день в стране подтверждены 1480 случаев, из них:
- городе Алматы - 461;
- Нур-Султан - 333;
- Кызылординской области - 143;
- Карагандинской области - 87;
- Акмолинской области - 81;
- Атырауской области - 72;
- Туркестанской области - 56;
- Жамбылской области - 53;
- Шымкент - 46;
- Западно-Казахстанской области - 30;
- Северо-Казахстанской области - 29;
- Алматинской области - 29;
- Актюбинской области - 18;
- Павлодарской области - 15;
- Мангистауской области - 12;
- Восточно-Казахстанской области - 8;
- Костанайской области - 7.