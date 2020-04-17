Число зараженных коронавирусом в Казахстане приблизилось к 1,5 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:25 в Казахстане зарегистрировано еще 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур-Султан – 5, Актюбинской области - 4, Туркестанской области – 1.

Как сообщает Министерство здравоохранения, на сегодняшний день в стране подтверждены 1480 случаев, из них:

- городе Алматы - 461;

- Нур-Султан - 333;

- Кызылординской области - 143;

- Карагандинской области - 87;

- Акмолинской области - 81;

- Атырауской области - 72;

- Туркестанской области - 56;

- Жамбылской области - 53;

- Шымкент - 46;

- Западно-Казахстанской области - 30;

- Северо-Казахстанской области - 29;

- Алматинской области - 29;

- Актюбинской области - 18;

- Павлодарской области - 15;

- Мангистауской области - 12;

- Восточно-Казахстанской области - 8;

- Костанайской области - 7.