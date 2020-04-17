[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Налоговикам Узбекистана снизят зарплату из-за коронавируса

CentralAsia (UZ) -  В Профсоюзном комитете Государственного налогового комитета Узбекистана поддержали рекомендации по снижению заработных плат госработников. Об этом сообщается на сайте ГНК.

"Сегодня в такой тяжелый для Родины час сотрудники налоговых органов готовы помочь результатами своего труда. Понимаем, что в стране есть люди, которым гораздо труднее перенести это время, чем нам, работникам госучреждений. Большинство работников налоговых органов с пониманием и солидарностью отнеслись к рекомендации по снижению размеров их заработных плат свыше 4 млн сумов в месяц (400 долларов США)", - отметил председатель профсоюзного комитета ГНК Евгений Махмудов.

По словам Махмудова, "сокращение размеров заработных плат сотрудников госорганов - справедливый и важный шаг на пути оптимизации расходов госбюджета". Как отметил чиновник, 2 года назад благодаря государственной поддержке должностные оклады работников органов Государственной налоговой службы были увеличены в 1,7 раза.

Ранее в интервью местным изданиям заместитель премьер-министра — министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров рассказал, что эксперт МВФ рекомендовал временно сократить зарплатный фонд в государственном секторе, включая государственные компании.

Кучкаров отметил, что эта мера, возможно, будет длиться три-четыре месяца, но это позволит выйти из кризиса.

print
  • США помогли Узбекистану продуктами на сумму почти $400 000
  • В Узбекистане число случаев коронавируса за сутки увеличилось на 31. Всего 1380
  • Туркменистан готовится к вступлению во Всемирную торговую организацию


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com