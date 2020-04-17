Налоговикам Узбекистана снизят зарплату из-за коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Профсоюзном комитете Государственного налогового комитета Узбекистана поддержали рекомендации по снижению заработных плат госработников. Об этом сообщается на сайте ГНК.

"Сегодня в такой тяжелый для Родины час сотрудники налоговых органов готовы помочь результатами своего труда. Понимаем, что в стране есть люди, которым гораздо труднее перенести это время, чем нам, работникам госучреждений. Большинство работников налоговых органов с пониманием и солидарностью отнеслись к рекомендации по снижению размеров их заработных плат свыше 4 млн сумов в месяц (400 долларов США)", - отметил председатель профсоюзного комитета ГНК Евгений Махмудов.

По словам Махмудова, "сокращение размеров заработных плат сотрудников госорганов - справедливый и важный шаг на пути оптимизации расходов госбюджета". Как отметил чиновник, 2 года назад благодаря государственной поддержке должностные оклады работников органов Государственной налоговой службы были увеличены в 1,7 раза.



Ранее в интервью местным изданиям заместитель премьер-министра — министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров рассказал, что эксперт МВФ рекомендовал временно сократить зарплатный фонд в государственном секторе, включая государственные компании.

Кучкаров отметил, что эта мера, возможно, будет длиться три-четыре месяца, но это позволит выйти из кризиса.