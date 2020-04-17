Когда ожидается пик заболеваемости коронавирусом в Москве?

CentralAsia (CA) - Пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на следующие две-три недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.



«Ближайшие недели будут трудными», - сказала она.



Ракова отметила, что нагрузка на систему здравоохранения города выросла в разы, и поблагодарила столичных врачей за работу.



«Уверена, что, видя ваш ежедневный подвиг, москвичи более ответственно и бережно будут относиться к своему здоровью и безопасности окружающих, и вскоре Москва вернется к привычному ритму жизни. Мы обязательно справимся с тем вызовом, что сегодня стоит перед нами. Мы вместе сделаем все, чтобы победить коронавирус!», - сказала заместитель мэра в обращении к медикам.



Заместитель мэра сказала, что результаты борьбы зависят не только от докторов, но и от управленческих решений властей и сознательности граждан в соблюдении режима самоизоляции.



По ее словам, ведется масштабная работа по перепрофилированию коек. Однако москвичи по-прежнему нуждаются в медицинской помощи по другим профилям. Поэтому нагрузка усиливается как на стационары, занятые в борьбе с новым вирусом, так и на другие больницы.



За последние сутки в Москве вылечились еще 123 пациента, общее число выписанных достигло 1517, умерли 14 человек, теперь в столице 127 жертв COVID-19, всего заразились более 16 тысяч граждан.

