В Узбекистане владельцев приусадебных участков начнут штрафовать за нерациональное использование

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане усиливается ответственность за нерациональное использование земель.

16 апреля в Ташкенте на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты рассмотрели проект закона «О внесении дополнений и изменений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности».

Как сообщила пресс-служба законодательной палаты, выезжая в регионы, депутаты изучили использование жителями приусадебных участков, в ходе которых выявлено, что многие не закончили посевные работы, а другие и вовсе не хотят ничего сажать на этих землях.

Жители сами решают какие овощи им сажать, какой урожай планируют получить. Но, если они оставляют начатую работу не завершенной, то это скажется и на формировании продовольственного резерва, - отмечается в сообщении.

Учитывая это, разработан проект закона «О внесении дополнений и изменений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности». Документом кончится новая статья 651 в данный Кодекс.

В соответствии с изменениями, применяется административная ответственность в отношении владельцев приусадебных участков, которые, несмотря на официальное предупреждение о посадке сельскохозяйственных культур по их усмотрению, продолжали неправомерно использовать земельный участок.

То есть владельцы земель, которые не посадили на приусадебном участке саженцы овощей и другой сельхозпродукции сначала получают предупреждение. Позже на граждан, нерационально использовавших землю, будет наложен штраф в размере от одного до трех базовых расчетных величин (около 66 долларов США). При повторном нарушении в течении года после применения административного наказания — с трех до пяти базовых расчетных величин (от 66 до 110 долларов США).

Как отметили в законодательной палате, принятие документа послужит эффективному использованию приусадебных участков, повышению ответственности их владельцев, обеспечению продовольственной безопасности и занятости населения.