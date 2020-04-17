Более сотни трудовых мигрантов, больных коронавирусом, обнаружили в хостеле в Ленинградской области

CentralAsia (UZ) - По меньшей мере 123 трудящимся-мигрантам был поставлен диагноз коронавирус в общежитии в поселке Новосергиевка Всеволжского района Ленинградской области. В общежитии проживают рабочие-мигранты, работающие над строительными проектами в округе, в том числе занимающиеся ремонтом торгового центра IKEA. Об этом официально заявили местные власти.

По данным российских СМИ, общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в хостеле по состоянию на утро 15 апреля уже составляло 123 человека.

Как сообщил телеканал "Настоящее Время", общежитие в настоящее время охраняется Национальной гвардией России и милицией. Жителям общежития запрещено выходить на улицу. В госпитализации проживающих здесь трудовых мигрантов пока отказано.

О том гражданами каких стран являются трудовые мигранты не уточняется. Как сообщает Kun.uz, среди мигрантов могут быть граждане Узбекистана.

«На фотографиях, сделанных внутри общежития, также есть рекламные объявления, прикрепленные к двери. Учитывая, что они написаны на узбекском языке, наши соотечественники могут быть среди мигрантов», - говорится в сообщении издания. Издание также опубликовало фотографии из общежития с надписями на узбекском языке.

Общежитие, деятельность которого местные власти называют «незаконным», было обнаружено во время совместной операции Роспотребнадзора, Следственного комитета и полиции, прошедшей 11-12 апреля. Именно во время этого рейда санитарные врачи обнаружили признаки коронавируса у мигрантов, проживающих в общежитиях.

«Ответственность за обеспечение жителей продовольствием и другими предметами первой необходимости взял на себя владелец общежития», - сказал местный чиновник Владимир Гречиц.

По данным местных властей, на территории общежития проживало в общей сложности 472 человека.

Местные власти продезинфицировали территорию вокруг общежития. Специалисты также продезинфицировали переднюю часть продуктового магазина возле общежития. Но продавец сообщил, что внутренняя часть магазина не была продезинфицирована.

Перед продуктовым магазином находится пекарня. Работники пекарни также говорят, что это место не было продезинфицировано.

Губернатор Ленинградской области назвал инцидент «инфекционной бомбой».

По данным СМИ, на территория общежития развернули палаточный госпиталь.