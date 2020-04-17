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  17 апреля 2020
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В России за сутки выявлено рекордное количество зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки зарегистрированы 4069 зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя информационного центра о коронавирусе Александра Мясникова.

«За последние сутки в России зафиксировано 4069 новых положительных результатов теста. При этом выписали по выздоровлению 286 человек. Всего же на территории нашей страны 32 007 вирус-положительных пациентов, а число выписанных увеличилось до 2 590 человек. 273 человека к сожалению, скончались», - сказал он

Таким образом, за сутки число летальных исходов выросло на 41. Это тоже самый высокий показатель за сутки.

Как пояснили ТАСС в оперштабе, озвученные цифры не являются окончательными - в частности, не учтены данные по Республике Алтай.

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