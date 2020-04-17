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  17 апреля 2020
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В Узбекистане от коронавируса излечились еще 11 пациентов. Всего 140

CentralAsia (UZ) -  В Бухарской областной инфекционной больницы полностью вылечились еще 11 пациентов, сообщила пресс-служба Минздрава.

С участием ответственных лиц областного управления здравоохранения их проводили на реабилитацию.

Все выздоровевшие приехали в Бухару из Турции чартерным рейсом и были помещены на карантин в санаторий “Ситораи Мохи Хоса”.

После подтверждения наличия коронавирусной инфекции они был госпитализированы в областную инфекционную больницу. Среди пациентов 3 мужчин и 8 женщин. 5 из них из столицы, 2 – Ташкентской области и по одному – Бухарской, Самаркандской, Наманганской и Андижанской областей.

Среди них самой старшей 56 лет, а самой младшей 30 лет.

Всего на сегодняшний день в стране от коронавирусной инфекции излечились 140 человек.

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