В Узбекистане от коронавируса излечились еще 11 пациентов. Всего 140

CentralAsia (UZ) - В Бухарской областной инфекционной больницы полностью вылечились еще 11 пациентов, сообщила пресс-служба Минздрава.

С участием ответственных лиц областного управления здравоохранения их проводили на реабилитацию.

Все выздоровевшие приехали в Бухару из Турции чартерным рейсом и были помещены на карантин в санаторий “Ситораи Мохи Хоса”.

После подтверждения наличия коронавирусной инфекции они был госпитализированы в областную инфекционную больницу. Среди пациентов 3 мужчин и 8 женщин. 5 из них из столицы, 2 – Ташкентской области и по одному – Бухарской, Самаркандской, Наманганской и Андижанской областей.

Среди них самой старшей 56 лет, а самой младшей 30 лет.

Всего на сегодняшний день в стране от коронавирусной инфекции излечились 140 человек.