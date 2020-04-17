В Узбекистане от коронавируса излечились еще 11 пациентов. Всего 140

- Узбекистан, общество
- 14:26, 17 апреля 2020
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CentralAsia (UZ) - В Бухарской областной инфекционной больницы полностью вылечились еще 11 пациентов, сообщила пресс-служба Минздрава.
С участием ответственных лиц областного управления здравоохранения их проводили на реабилитацию.
Все выздоровевшие приехали в Бухару из Турции чартерным рейсом и были помещены на карантин в санаторий “Ситораи Мохи Хоса”.
После подтверждения наличия коронавирусной инфекции они был госпитализированы в областную инфекционную больницу. Среди пациентов 3 мужчин и 8 женщин. 5 из них из столицы, 2 – Ташкентской области и по одному – Бухарской, Самаркандской, Наманганской и Андижанской областей.
Среди них самой старшей 56 лет, а самой младшей 30 лет.
Всего на сегодняшний день в стране от коронавирусной инфекции излечились 140 человек.