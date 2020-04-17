В Бразилии уволен министр здравоохранения, выступавший за карантинные ограничения в стране

Коронавирусные похороны в Бразилии

CentralAsia (CA) - Президент Жаир Больсонару 16 апреля уволил главу Министерства здравоохранения Бразилии Луиса Энрике Мандетту, сообщает Аль-Джазира.

Мандетта последовательно выступал за социальную самоизоляцию как наиболее действенный, по его мнению, способ противостояния распространению коронавируса, вопреки мнению президента. Глава государства неоднократно выступал с критикой карантинных мер, принятых региональными властями из-за пандемии.



«Мы до сегодняшнего дня хорошо боролись с коронавирусом, но борьба только начинается», - сказал Мандетта на пресс-конференции в четверг после объявления о своей отставке.

Новым министром назначен врач-онколог Нельсон Тейч.



После увольнения Мандетты жители Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро высказали критику в сторону президента.

Издание пишет, что между президентом и Мандеттой возникло разногласие в связи с распространением коронавируса в стране. Президент считает, что принятые меры карантина вредят экономике страны.

По данным университета Джонса Хопкинса, на 17 апреля в Бразилии 30,9 тыс. зараженных, скончались — 1952.





