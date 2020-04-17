[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Бразилии уволен министр здравоохранения, выступавший за карантинные ограничения в стране
Коронавирусные похороны в Бразилии
Коронавирусные похороны в Бразилии
Предыстория: Бразильский хит: Президент Больсонару вытер нос рукой и сразу пожал руку поклоннице

CentralAsia (CA) -  Президент Жаир Больсонару 16 апреля уволил главу Министерства здравоохранения Бразилии Луиса Энрике Мандетту, сообщает Аль-Джазира.

Мандетта последовательно выступал за социальную самоизоляцию как наиболее действенный, по его мнению, способ противостояния распространению коронавируса, вопреки мнению президента. Глава государства неоднократно выступал с критикой карантинных мер, принятых региональными властями из-за пандемии.

«Мы до сегодняшнего дня хорошо боролись с коронавирусом, но борьба только начинается», - сказал Мандетта на пресс-конференции в четверг после объявления о своей отставке.

Новым министром назначен врач-онколог Нельсон Тейч.

После увольнения Мандетты жители Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро высказали критику в сторону президента.

Издание пишет, что между президентом и Мандеттой возникло разногласие в связи с распространением коронавируса в стране. Президент считает, что принятые меры карантина вредят экономике страны.

По данным университета Джонса Хопкинса, на 17 апреля в Бразилии 30,9 тыс. зараженных, скончались — 1952.


print
  • В Китае за сутки обнаружены 26 случаев коронавируса
  • Зеленский назначил нового посла Украины в Узбекистане
  • В Узбекистане произошло землетрясение силой 4 балла


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com