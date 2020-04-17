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  17 апреля 2020
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В Ухане жертв коронавируса оказалось больше на 1290 человек

CentralAsia (CA) -  Власти города Ухань сообщили, что число погибших было больше на 1290 человек, чем считалось ранее, так как эти случаи были пропущены в первые дни эпидемии, пишет Аль-Джазира.

Итого в Китае число умерших от коронавируса увеличилось до 4632 человека.

Из медицинских учреждений города сообщения о летальных исходах поступали с опозданием, так как некоторые пациенты скончались дома, в то время, как больницы работали вне своих возможностей и боролись за жизни других пациентов, говорится в сообщении.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Ухане также было пересмотрено.

Власти решили пересмотреть количество после того, как некоторые лидеры государств предположили, что Китай занижает число умерших от COVID-19.

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