В Ухане жертв коронавируса оказалось больше на 1290 человек

CentralAsia (CA) - Власти города Ухань сообщили, что число погибших было больше на 1290 человек, чем считалось ранее, так как эти случаи были пропущены в первые дни эпидемии, пишет Аль-Джазира.

Итого в Китае число умерших от коронавируса увеличилось до 4632 человека.

Из медицинских учреждений города сообщения о летальных исходах поступали с опозданием, так как некоторые пациенты скончались дома, в то время, как больницы работали вне своих возможностей и боролись за жизни других пациентов, говорится в сообщении.



Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Ухане также было пересмотрено.



Власти решили пересмотреть количество после того, как некоторые лидеры государств предположили, что Китай занижает число умерших от COVID-19.



