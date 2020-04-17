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  17 апреля 2020
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Ташкент, Бухара и Хорезм лидируют по количеству пациентов с COVID-19
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане наибольшее количество пациентов с COVID-19 было выявлено в Ташкенте, Бухаре и Хорезме.

Минздрав Узбекистана опубликовал статистика по месту лечения 1380 больных с COVID-19 в разрезе регионов.

Согласно данным, наибольшее количество больных коронавирусом проходили лечение в Ташкенте - 420 человек. Следующими идут Бухарская область с 376 больными и Хорезмская - 177.

Как отмечает Минздрав, большинство этих больных были выявлены в ходе нахождения их на карантинном режиме и после подтверждения диагноза были переведены в больницы в тех же регионах, в которых они находились.

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