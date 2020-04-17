В Таджикистане закрыли мечети, запрещены совместные молитвы

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CentralAsia (TJ) - Начиная с 18 апреля в Таджикистане запрещены совместные молитвы в мечетях, сообщает Asia-Plus.

По данным совета улемов Таджикистана, проведение совместных молитв, пятничных молитв и молитв «таравех» в месяц Рамазан запрещены в связи с предотвращением распространения коронавируса.



В качестве примера Совет улемов приводит опыт исламских стран, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Иран, Пакистан, которые запретили молитвы в мечетях на время пандемии. В Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане приняты аналогичные меры.



Также подчеркивается, что в Рамазан запрещается проводить какие-либо собрания - таравих, ифтар, идгардак и другие мероприятия.