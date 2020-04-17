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  17 апреля 2020
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Коронавирус: Трамп призвал сделать Америку снова открытой

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп с призывом сделать Америку снова открытой обратился к губернаторам штатов, сообщает euronews.

«Основываясь на последних данных, наша команда экспертов согласна с тем, что мы можем открыть новый фронт в войне с COVID-19, назовем его у «снова открыть Америку». Губернаторы наделяются полномочиями адаптировать свой подход, исходя из различных обстоятельств в их штатах. Ведь, как мы знаем, штаты сильно друг от друга отличаются. Все они красивые, мы тепло к ним всем относимся, но они очень, очень разные. Если они должны оставаться закрытыми, мы даем им возможность это сделать. Если же они считают, что пришло время открыться, мы предоставим им свободу действий и рекомендации о том, как выполнить эту задачу», - заявил Трамп на брифинге в Вашингтоне.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в четверг продлил режим изоляции до 15 мая. Он подчеркнул, что первая волна эпидемии пошла на убыль, но необходимо снизить скорость распространения вируса. В связи с этим с вечера пятницы всем жителям предписано носить маски.

16 апреля США поставили антирекорд по числу умерших от COVID-19: 4 591 человек, по данным Университета Джонса Хопкинса.

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