Американские специалисты считают, что коронавирус может передаваться даже во время разговора

CentralAsia (CA) - Коронавирус способен находиться в распыленном состоянии в воздухе, представляя опасность для здоровых людей. При этом определить носителей вируса часто невозможно, так как они становятся переносчиками COVID-19 за два — три дня до появления у них симптомов заболевания. Об этом говорится в новом исследовании, проведенном специалистами Национального института здравоохранения (США). Исследование перевело ИноСми.



Даже если говорить спокойно и с нормальной громкостью, образуются капельки жидкости, — они очень маленькие и остаются в воздухе во взвешенном состоянии достаточно долго, потоки воздуха разносят их еще дальше, и в результате другие люди могут заразиться вирусом, в том числе тем, который вызывает заболевание COVID-19.



«Аэрозоли, образующиеся при разговоре зараженных людей, могут представлять собой угрозу для других людей даже на значительном расстоянии и в закрытых пространствах, особенно если в них плохо работает вентиляция», - отметил Мэтью Мезельсон, биолог Гарвардского университета, в комментарии к этому исследованию, в ходе которого использовался лазер для визуальзации капель, возникавших в воздухе, когда волонтеры произносили фразу «оставайтесь здоровыми».



Это исследование было опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.



Вопрос о том, может ли коронавирус существовать в виде «аэрозоли», активно обсуждался в течение нескольких недель, а в опубликованном в прошлом месяце исследовании было сказано, что этот вирус может находиться в распыленном состоянии в воздухе при наличии особых условий, в том числе в тот момент, когда зараженные люди проходят интубацию и другие процедуры. Однако в новом исследовании указывается на то, что коронавирус может передаваться от одного человека к другому просто во время разговора.



«Крупные частицы, которые образуются во время чихания или кашля остаются в воздухе лишь в течение короткого времени. А затем они опускаются вниз под воздействием гравитационных сил. Однако во время дыхания и разговора также могут образовываться более мелкие и более многочисленные взвешенные частицы, которые слишком малы для того, чтобы осесть. Эти аэрозоли затем могут переноситься слабыми потоками воздуха, которые возникают, когда люди ходят по комнате, при наличии сквозняков, открытых окон и дверей, а также при работе вентиляторов, создающих потоки воздуха», - отметил Мезельсон.



Более крупные капли, оседающие на поверхности, тоже могут вызвать заражение, если люди дотронутся до них, а затем коснутся пальцами своего лица. В таком случае эти капли и любые содержащиеся в них вирусы попадают в верхние дыхательные пути, откуда, если повезет, они могут быть выведены при выделении носовой слизи или проглочены до того, как смогут вызвать заражение.



В отличие от этого, аэрозоли столь малы по размеру несколько микрон или несколько десятитысячных сантиметра, что проникают глубоко в легкие и заражают там клетки.



В ходе исследования группа специалистов, возглавляемая Филипом Анфинрудом и Адрианом Бэксом из Национальных институтов здоровья просили волонтеров произносить фразу «оставайтесь здоровыми» в отверстие картонной коробки, внутренняя часть которой была выкрашена в черный цвет. Кроме того, они использовали лазер зеленого цвета для создания светового экрана примерно в 10 сантиметрах от отверстия, а затем, когда люди произносили эту фразу, ученые фиксировали все капли, достигавшие этой световой завесы. Видеокамера айфона 11 Pro фиксировала приближавшиеся капли, которые производили небольшие вспышки при прохождении через световой экран, и это позволяло ученым определять их размер.



«Образовывалось большое количество аэрозольных капель», - сообщили эти ученые в публикации.



При произнесении звука «th» в слове healthy (здоровы) создавалось наибольшее количество капель; при громком, но нормальном для беседы голосе образовывалось больше капель (347), чем при спокойном голосе (227).



Когда волонтеры произносили фразу «оставайтесь здоровыми» через слегка влажную тряпку, то количество капель, попадавших в картонную коробку, сокращалось до нуля. Ученые не провели измерений того, как далеко могут перемещаться в воздухе маленькие капли, и как долго они могут оставаться во взвешенном состоянии в воздухе при различном состоянии окружающей среды. Кроме того, никакие вирусы не были использованы в ходе этого эксперимента. Однако в предыдущих исследованиях, опубликованных в данном журнале был сделан вывод о том, что мелкие капли, содержащие коронавирус, способны переходить в аэрозольное состояние.



В предыдущих исследованиях, не имеющих отношения к COVID-19, отмечалось, что небольшие капли, испускаемые во время разговора, меньше по своему размеру, чем те, которые возникают в результате кашля или чихания, поэтому именно они, скорее всего, будут сохраняться в воздухе в течение продолжительного времени.



Учитывая тот факт, что аэрозоли вновь стали рассматриваться как возможный источник заражения коронавирусом, Мезельсон рекомендует носить соответствующую маску в том случае, если поблизости находится зараженный человек, а также проводить необходимую вентиляцию закрытых помещений, в которых присутствуют такие люди, или в которых они находились ранее.



Однако часто невозможно определить этих носителей вируса. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine отмечается, что заразившиеся COVID-19 люди уже становятся переносчиками этого вируса за два или за три дня до появления у них симптомов этого заболевания.

