В Узбекистане мошенники собирали персональную информацию о гражданах через Telegram

CentralAsia (UZ) - В период пандемии коронавируса и введенного режима «самоизоляции» граждан, в мессенджере Telegram все больше создаются различные группы и каналы, в которых сидят мошенники и обманным путем собирают информацию об их электронных средствах и телефонных номерах. Об этом сообщает пресс-служба Госинспекции «Узкомназорат».



По данным инспекции, злоумышленники вводят в заблуждение граждан и обещают 500 000 сумов ($50) за приглашение 50 пользователей в соответствующие группы, 800 тыс. сумов ($80)– за 100 пользователей, 3 млн. сумов – за 200 пользователей ($300), 4 млн. сумов ($400) – за 300 пользователей и т.п.

"Чтобы развеять сомнения и придать уверенности, мошенники также загружают в соответствующие группы фотографии или аудиозаписи пользователей, подтверждающих получение обещанной суммы денег за приглашение определенного количества людей. Разумеется, загружаемые мошенниками фотографии и аудиозаписи являются сфабрикованными", - отмечается в сообщении ведомства.

Как сообщается, «хакеры», которые формируют подобные «фейковые» группы, часто обманывают людей, прячась за логотипами коммерческих банков и компаний, занимающихся электронными денежными переводами – «Markaziy studiya», «Click», «Беғубор», «Банк Ипак йўли» и др.

Инспекция призывает граждан не поддаваться подобного рода обману в попытке заработать легкие деньги в период карантина и просит граждан не отправлять номера карт, телефонов, контактов других лиц в подозрительные группы.

"Получайте информацию о событиях и новостях относительно мер, применяемых со стороны правительства Республики Узбекистан для борьбы с пандемией короновируса, только из официальных или проверенных источников", - отметили в «Узкомназорат».