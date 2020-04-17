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  17 апреля 2020
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В Таиланде слониха из туристического парка насмерть затоптала фермера
фото web-zoopark.ru
фото web-zoopark.ru

CentralAsia (KZ) -  В Таиланде слониха из закрытого из-за коронавируса туристического слонового парка в провинции Чиангмай сорвалась с цепи и затоптала насмерть фермера, который пытался прогнать ее из своего сада, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Из-за резкого прекращения получения дохода и отсутствия туристов, обычно подкармливающих животных бананами, владельцы закрытого аттракциона решили дать возможность слонам попастись за пределами парка, и привязали их длинными цепями к деревьям, чтобы не разбежались. Одна из слоних сумела порвать цепь и уйти в близлежащий сад, который принадлежал фермеру, выращивавшему фрукты и овощи, сообщает местное издание.

68-летний фермер, который в это время ухаживал за своими растениями, попытался прогнать животное и напугал слониху, она напала на него и затоптала насмерть, говорится в сообщении.

Полиция провинции Чиангмай завела уголовное дело на владельцев слонового парка.
Слоновые фермы и парки, которых в провинции Чиангмай несколько десятков, в обычное время предоставляют туристам возможность покататься на животных по джунглям и горам, и устраивают ежедневные шоу дрессированных слонов.

Ограничительные меры, принятые в Таиланде в целях борьбы с эпидемией коронавирусом, в том числе закрытие всех туристических объектов, лишили аттракционы обычного ежедневного дохода, часть которого шла на закупку кормов для животных.

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