В Таиланде слониха из туристического парка насмерть затоптала фермера

фото web-zoopark.ru

CentralAsia (KZ) - В Таиланде слониха из закрытого из-за коронавируса туристического слонового парка в провинции Чиангмай сорвалась с цепи и затоптала насмерть фермера, который пытался прогнать ее из своего сада, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Из-за резкого прекращения получения дохода и отсутствия туристов, обычно подкармливающих животных бананами, владельцы закрытого аттракциона решили дать возможность слонам попастись за пределами парка, и привязали их длинными цепями к деревьям, чтобы не разбежались. Одна из слоних сумела порвать цепь и уйти в близлежащий сад, который принадлежал фермеру, выращивавшему фрукты и овощи, сообщает местное издание.



68-летний фермер, который в это время ухаживал за своими растениями, попытался прогнать животное и напугал слониху, она напала на него и затоптала насмерть, говорится в сообщении.



Полиция провинции Чиангмай завела уголовное дело на владельцев слонового парка.

Слоновые фермы и парки, которых в провинции Чиангмай несколько десятков, в обычное время предоставляют туристам возможность покататься на животных по джунглям и горам, и устраивают ежедневные шоу дрессированных слонов.



Ограничительные меры, принятые в Таиланде в целях борьбы с эпидемией коронавирусом, в том числе закрытие всех туристических объектов, лишили аттракционы обычного ежедневного дохода, часть которого шла на закупку кормов для животных.