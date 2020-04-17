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  17 апреля 2020
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В МВД Узбекистана заявили о привлечении к ответственности пешеходов, находящихся на улице бесцельно

CentralAsia (UZ) -  Все граждане, находящиеся на улице бесцельно, будут привлекаться к ответственности. Также будут наказываться владельцы магазинов, где покупатели не будут соблюдать дистанцию в 2 метра. Об этом сообщил 17 апреля руководитель информационной службы МВД Шохрух Гиясов в ходе брифинга в Ташкенте.

Как отметил представитель МВД Узбекистана, велосипедистам на улице необходимо иметь при себе три документа: паспорт, удостоверение с работы или выписка из трудовой книжки и справка от организации, подтверждающая, что человек привлечён к работе в период карантина.

Использование велосипеда или скутера в других целях является нарушением режима карантина, - отметил Шохрух Гиясов.

️Как указано в заявлении Республиканской специальной комиссии от 13 апреля, если будет обнаружено, если граждане находятся на улице бесцельно, они будут подвергаться административному наказанию без предупреждения, независимо от того, носят ли они маски или нет.

Кроме того, отмечается, что в магазинах и аптеках граждане должны находиться на расстоянии 2 метров друг от друга. В противном случае, владельцы магазинов и покупатели будут нести административную ответственность.

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