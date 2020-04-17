Генконсульство Узбекистана в Екатеринбурге накормило врачей пловом и лепёшками

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 17 апреля, представители консульства Узбекистана, включая Генерального консула Узбекистана Абдусалома Хатамова, передали специально приготовленные традиционные блюда врачам двух больниц в Екатеринбурге.

Это знак благодарности за тяжелый и ответственный труд тем, кто борется с коронавирусной инфекцией, защищая горожан, - сообщил правительственный информационный портал Свердловской области.

Специально в ресторане узбекской кухни утром были приготовлены традиционные блюда: плов, свежие салаты и лепешки. В больнице №24 делегацию встретил заместитель главного врача по развитию Василий Добротин. Он выразил слова благодарности от врачей и администрации больницы.

«Врачам очень приятно получать такие угощения. Знаю, что в Узбекистане умеют готовить вкусные плов и лепешки. И эта хорошая еда поможет нашим докторам, добавит им сил и позитивного настроя. Спасибо вам. Мы прикладываем все усилия, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции», – сказал Василий Добротин.

В больнице №6 специально упакованные плов и лепешки переданы сотрудникам поликлиники, которые каждый день оказывают медицинскую помощь горожанам на дому.