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  17 апреля 2020
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В школах Казахстана планируют отменить последний звонок

CentralAsia (KZ) -  Вице-министр образования и науки Казахстана Шолпан Каринова сообщила о возможной отмене последнего звонка в школах страны. Об этом сообщает Tengrinews.

«Последний звонок традиционно проводится в конце учебного года. Это торжественное мероприятие с участием учеников. Но в этом году из-за сложившейся ситуации по коронавирусной инфекции, сейчас обучение проводится дистанционно, (в случае если ситуация не изменится - уточнение от пресс-службы МОН), то последнего звонка не будет», - сказала она.

Из-за карантина и чрезвычайного положения в стране большая часть школ перешла на дистанционное обучение. Уроки проходят по образовательным телеканалам, а также онлайн.

«9-11 классы итоговые экзамены и государственные экзамены сдавать не будут. В этом году они отменены. Будут проведены во всех школах в середине учебной четверти один СОР (суммативное оценивание за раздел) и в конце четверти будет проведено суммативное оценивание за четверть. На основании годовых оценок будут выдаваться аттестаты об основном среднем образовании и об общем среднем образовании», - добавила Каринова.

По словам вице-министра, планы на проведение ЕНТ пока остаются без изменений.

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