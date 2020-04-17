Посольство США обвинило Туркменистан в сокрытии данных по коронавирусу

CentralAsia (TM) - Посольство США в Туркменистане заявило, что власти страны могут скрывать случаи заражения коронавирусом. Об этом 16 апреля сообщается в заявлении на сайте посольства США в Туркменистане.

"На данный момент правительство Туркменистана официально не признало случаев заболевания COVID-19 в стране, и может быть не склонено это подтверждать даже в случае выявления заражения", - отмечается в заявлении посольства США.

Авиасвязь с Туркменистаном полностью отменена; границы также закрыты.

Согласно Глобальным рекомендациям по здравоохранению, путешественникам рекомендуется отменить поездку в Туркменистан; это также рекомендуется по причине мер, введенных в Туркменистане, а именно: строгие ограничения на передвижение и обязательный карантин, введенный правительством Туркменистана в ответ на COVID-19.

Правительство Туркменистана внедрило усиленные меры выявления заболевания и карантина для сокращения распространения COVID-19. В настоящее время из Туркменистана нет регулярных международных рейсов, в том числе рейсов для медицинской эвакуации.

Туркменистан закрыл въезд для всех лиц за исключением вернувшихся домой граждан Туркменистана, иностранных граждан, отбывающих в свои родные страны, а также, в отдельных случаях, дипломатов, если для их отбытия имеются рейсы.

Все прибывающие лица должны иметь в виду, что для въезда в Туркменистан им потребуется медицинская справка об отсутствии COVID-19.

Правительство Туркменистана сообщило, что ограничения по передвижению, как по суше так и воздушное, продлеваются как минимум по 20 мая 2020 года. Сообщается, что в Туркменистане на данный момент измеряют температуру в разных точках по всей стране, включая некоторые магазины.

